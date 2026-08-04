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Автомобили

Автомобиль попал в водную западню около «Замка коварства и любви»

В Кисловодске около «Замка коварства и любви» автомобиль свалился в реку
Telegram-канал Евгений Моисеев

В Кисловодске в районе туристического комплекса «Замок коварства и любви» легковой автомобиль съехал в реку. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина оказалась в русле реки. На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы. Специалисты извлекли из автомобиля мужчину и женщину с травмами и передали их бригаде скорой помощи. Врачи диагностировали у обоих сотрясение головного мозга.

После завершения спасательной операции сотрудники экстренных служб отключили аккумуляторную батарею транспортного средства, чтобы исключить риск возгорания, и провели необходимые профилактические мероприятия. Позднее в медицинском учреждении подтвердилось, что оба пострадавших на момент происшествия были в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Приморском крае автомобиль упал в трещину на мосту.

Ранее сообщалось, что в Дагестане посреди трассы вспыхнул автомобиль.

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