Видео: в Дагестане посреди трассы вспыхнул автомобиль

В Дагестане на видео попало, как посередине трассы загорелся автомобиль

В Новолакском районе Дагестана на автодороге произошло возгорание легкового автомобиля ВАЗ-2115. Об этом сообщила Прокуратура Республики Дагестан.

По данным источника, в ходе движения машины произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего транспортное средство загорелось. В результате инцидента пострадали двое мужчин. О степени тяжести полученных травм на данный момент не сообщается. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Кировского района Махачкалы взяла под контроль выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

До этого в Новой Москве от столкновения загорелись два автомобиля. Очевидцы опубликовали видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что на проезжей части горят два легковых автомобиля, причем пламя полностью охватило оба транспортных средства. На записи также заметно, как прибывшие на место спасатели предпринимают попытки ликвидировать возгорание.

Ранее мощный взрыв прогремел в автомобиле в Буйнакске.