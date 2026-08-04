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Автомобили

Mitsubishi раскрыл техническую начинку нового Pajero до официальной премьеры

Новый Mitsubishi Pajero получит рамную конструкцию и семь режимов движения
Mitsubishi

Mitsubishi представит новый Pajero 2 сентября 2026 года, сообщает Carscoops. На распространенном изображении японский автопроизводитель показал лестничную раму и систему подвески будущего внедорожника, который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

Новый Pajero получит шасси от пикапа Triton, но с доработками под конкретную модель. В компании заявили, что рама спроектирована для обеспечения «высокой устойчивости на дороге» и подавления «нежелательных движений кузова и вибраций на неровных дорогах». Главная цель — комфорт в дальних поездках.

Второй ключевой особенностью станет система полного привода Super-All Wheel Control (S-AWC), которая уже используется в топ-версиях Triton. Она предлагает выбор между задним приводом, полным приводом, блокировкой центрального дифференциала и понижающей передачей. Доступны семь режимов движения: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand, Rock.

Это изображение стало частью поэтапной кампании на специальном сайте, отсчитывающем время до осенней премьеры. Ранее Mitsubishi уже показывала экстерьер и интерьер будущего внедорожника — брутальный силуэт, Т-образные светодиодные фары и цифровую приборную панель в стиле предыдущих поколений Pajero. Кроме того, компания провела частный показ для избранных клиентов. Также подтверждено, что в некоторых странах, включая Северную Америку, модель будет продаваться под именем Montero.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее стало известно о надежных внедорожниках стоимостью 500 тысяч рублей с честным приводом.

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