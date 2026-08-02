С честным приводом: стали известны надежные внедорожники стоимостью 500 тысяч рублей

«За рулем» перечислил выносливые внедорожники за 500 тысяч рублей

Российский рынок подержанных автомобилей с честным полным приводом типа part-time стремительно пустеет. Как выяснил портал «За рулем», выбор сводится к отечественным моделям, ранним корейским кроссоверам и возрастным японским ветеранам.

В бюджете до полумиллиона остаются Lada Niva Travel/ Chevrolet Niva, УАЗ «Патриот», ранние Kia Sportage, Mitsubishi Pajero II, Subaru Forester I-II, Great Wall Hover или SsangYong Kyron.

В список наиболее выносливых эксперты включили Lada Niva Travel/ Chevrolet Niva, Suzuki Grand Vitara второго поколения и Kia Sportage до 2006 года.

За 500 тысяч рублей нельзя найти машину по принципу «сел и поехал», отмечает издание. Восстановительные работы потребуются почти гарантированно, а приведение автомобиля в приемлемый технический порядок обойдется примерно в половину его стоимости.

С учетом этого фактора «За рулем» называет «Ниву» более рациональной покупкой, нежели любую иномарку 20-30-летнего возраста.

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