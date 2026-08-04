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Автомобили

Стал известен самый автомобильный регион России

Автостат назвал самый автомобильный регион России
Автостат

Аналитики «Автостат-Инфо» составили рейтинг регионов по количеству легковых автомобилей на душу населения и выяснили, что первое место заняла Калининградская область с показателем 450 машин на тысячу человек. Об этом сообщил Telegram-канал со ссылкой на «Автостат-Инфо».

Вслед за Калининградской областью расположилась Московская. В ней на тысячу жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область — 391 машин. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край с показателем в 389 автомобилей и Тюменская область — 385 машин.

До этого эксперты составили рейтинг подержанных машин, которые можно приобрести за сумму до миллиона рублей. В топ семь рейтинга вошли Lada Vesta SW (выпуск с 2017 года), Lada Largus (разработка Renault на базе Dacia Logan, выпуск с 2011 года), Chevrolet Cruze (родственник Opel Astra J, корейская разработка), Ford Focus, Kia Ceed, Opel Astra H (последний год выпуска — 2014) и Toyota Corolla Fielder.

Ранее стало известно, сколько автомобильных новинок появилось в России в июле.

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