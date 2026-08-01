Суд оставил в силе приговор москвичке за катание на самокате в пьяном виде

Суд оставил без изменений приговор москвичке за пьяное катание на самокате

Измайловский районный суд Москвы подтвердил решение мирового судьи района Измайлово, который признал Марию Дегтереву виновной за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, и назначил ей административный арест на 11 суток. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы.

По данным суда, 26 июля ночью Дегтерева передвигалась на электросамокате без номерного знака по Измайловскому шоссе, где ее остановил инспектор ДПС. Сотрудник обратил внимание на запах алкоголя, неясную речь и неуклюжие движения. На предложение пройти медицинское освидетельствование женщина ответила отказом и была задержана.

Мировой суд вынес постановление о привлечении ее к административной ответственности и назначении ареста. Апелляционная жалоба Дегтеревой не изменила решение: 1 августа Измайловский районный суд оставил постановление без изменения.

До этого россиянин получил штраф в размере 100 тыс. рублей за поездку вдвоем на одном электросамокате.

Ранее ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам.