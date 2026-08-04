В Госдуме предложили отменить плату за проезд по ремонтируемым трассам

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой отменить взимание платы за проезд по платным трассам на время проведения на них ремонтных работ. Свою позицию парламентарий высказал в беседе с корреспондентами ТАСС.

По словам депутата, дорожные работы, ведущиеся на платных участках, приводят к образованию заторов, что полностью нивелирует главное преимущество таких магистралей — возможность быстрого и комфортного перемещения. В качестве наглядного примера Леонов привел трассу М-3, где, по его наблюдениям, на платном отрезке с ноября 2025 года регулярно возникают серьезные пробки из-за ремонта.

«Получается противоречивая ситуация: люди заплатили деньги за проезд по платному участку и встали в серьезную пробку на всем пути следования. За что тогда оплата, хочется спросить? Уверен, что сначала нужно закончить ремонтные работы на платных участках трассы, а затем взимать деньги», — заявил Сергей Леонов, слова которого приводит ТАСС.

Парламентарий убежден, что действующий порядок взимания платы в подобных условиях несправедлив по отношению к автомобилистам, и призвал пересмотреть его до завершения ремонтных работ на платных участках дорог.

До этого стало известно, что наиболее неблагополучная ситуация с состоянием автомобильных дорог общего пользования сложилась в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% региональных, межмуниципальных и местных дорог. Лидером рейтинга по качеству дорог традиционно остается Москва с показателем 100%. Все дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения в столице отвечают нормативным требованиям.

Ранее сообщалось о запуске платных поездок на роботакси без руля и педалей в США.