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Автомобили

Загоревшийся люксовый автомобиль спалил ларек с кофе в Тольятти

В Тольятти горящий BMW поджег ларек с кофе
МЧС Самарской области/MAX

В городе Тольятти Самарской области сгорел BMW и находящийся рядом ларек с кофе. Об этом сообщили в МЧС Самарской области.

По предварительной информации, водитель BMW остановился у автокофейни, когда в его автомобиле началось возгорание. Владелец попытался потушить машину с помощью огнетушителя, однако попытки оказались неудачными: огонь стремительно распространился и перекинулся на строение кофейни.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Дагестане в результате аварии загорелся автомобиль. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. На кадрах виден пылающая машина в середине дороги. По данным источника, пассажиры не смогли самостоятельно выбраться из автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Дагестане посреди трассы вспыхнул автомобиль.

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