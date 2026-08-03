Семья попала в ДТП в Башкирии по дороге на свадьбу

В Башкирии семья попала в ДТП по дороге на свадьбу

В Бураевском районе Башкирии на 1290-м километре трассы М-12 «Восток» произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Башкирия Online».

«Ночью они выехали в Дагестан на свадьбу. Водитель потерял управление, когда уснул. Одна сидела сзади слева, другая — на переднем пассажирском, она не была пристегнута <...>. Девочка, сидевшая сзади, успела лишь закричать: «Папа!» — и они въехали под грузовик», — говорится в публикации.

По данным источника, водитель Volkswagen Polo находился в салоне автомобиля с двумя дочерьми. Одна из них, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, не выжила в результате ДТП. Ей было 16 лет.

Также сообщается, что водитель не пострадал. Вторая дочь с ушибами госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

До этого в Дагестане на трассе вспыхнул автомобиль с людьми. Пассажиры не смогли самостоятельно выбраться из машины.

Ранее сообщалось, что на трассе «Кола» пострадал ребенок из-за матери, которая уснула за рулем и попала в ДТП.