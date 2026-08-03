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Автомобили

Chery приобретет 10% акций корейского автопроизводителя KGM

Chery вложит $75 млн в автопроизводителя KGM ради выхода на глобальные рынки
Chery

Крупнейший китайский экспортер автомобилей Chery Automobile договорился об инвестировании $75 млн в южнокорейского производителя KG Mobility Corp. (бывший SsangYong Motor) через покупку конвертируемых облигаций. Об этом сообщает Reuters. В случае конвертации бумаг в акции Chery получит долю около 10% в компании.

Инвестиционное соглашение было подписано в воскресенье в Сеуле в присутствии топ-менеджеров обеих компаний. Как заявил президент Chery International Чжан Гуйбин, ключевая цель партнерства — усиление присутствия на зарубежных рынках. Китайский производитель планирует использовать глобальные производственные мощности KG Mobility для совместного выпуска автомобилей, а также рассматривает возможности сотрудничества в области дистрибуции и брендинга.

Первым совместным продуктом станет среднеразмерный внедорожник под кодовым названием SE-10, построенный на платформе Chery T2X. Его запуск запланирован на январь 2027 года. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым и подключаемым гибридным двигателями для рынков Кореи и других стран. В KG Mobility не исключают возможности экспорта модели в США в будущем.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать китайский кроссовер с пробегом до 1,5 миллиона рублей.

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