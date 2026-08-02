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Автомобили

Видео: выехавший на красный сигнал светофора велокурьер протаранил легковушку

В Петрозаводске курьер на электровелосипеде врезался в легковой автомобиль

В Петрозаводске упавший с электровелосипеда курьер врезался в машину, после чего его увезли на «скорой». Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

Момент аварии зафиксировала уличная камера. На кадрах видно, что велокурьер хотел проехать на запрещающий сигнал светофора, но, увидев выезжающий на перекресток Volkswagen Caddy, попытался затормозить. На скользкой от дождя дороге велосипед занесло, его водитель упал и головой врезался в заднее колесо легковушки. От удара машину сильно качнуло.

До этого в Приморье обрушился мост, когда по нему проезжала Toyota Prius.

Toyota Prius упала в трещину на мосту через реку Шкотовка в Приморском крае. За рулем машины находилась девушка, которую спасли очевидцы. Водительница травм не получила.

Ранее подростки на каршеринге разбили два автомобиля и скрылись с места ДТП.

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