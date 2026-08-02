Видео: в Приморье обрушился мост, когда по нему проезжала Toyota Prius

В Приморском крае обрушился мост, когда по нему проезжал автомобиль

Toyota Prius упала в трещину на мосту через реку Шкотовка в Приморском крае. За рулем машины находилась девушка, которую спасли очевидцы. Водительница травм не получила. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Мост обрушился в Шкотовском районе на подъезде к селу Новороссия. Еще один мост поврежден паводком в Михайловском округе между населёнными пунктами Лубянка и Орловка», — уточняется в публикации.

Причиной разрушения переправ называются сильные ливни, обрушившиеся на регион.

До этого подростки на каршеринге разбили два автомобиля и скрылись с места ДТП.

Водитель на автомобиле из службы каршеринга на высокой скорости не смог войти в поворот, из-за чего врезался в припаркованные машины. В результате ДТП серьезно пострадали кроссовер LiXiang и микроавтобус Hyundai, а также седан Chery виновника аварии.

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