Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября

В России с 1 сентября поменяются правила перевозки пассажиров в такси и автобусах

Новые правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом вступят в действие в России 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

«В частности, правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика, оформление билета и посадку через государственную единую биометрическую систему. Также закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через «Макс» при технической возможности», — отмечается в публикации.

Перевозчиков, согласно новым правилам, обяжут указывать в билете уровень комфортности поездки, если на маршруте в зависимости от этого уровня различаются тарифы. Эту информацию пассажиры смогут получить и в мобильном приложении, на сайте перевозчика, а также в местах продажи билетов.

В правилах детально прописаны правила пользования залами ожидания и бесплатными туалетами на автовокзалах. Документ касается перевозок пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, а также такси.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила перевозок в поездах.