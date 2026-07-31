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Автомобили

Электробус протаранил легковушку и перекрыл движение в Москве

В Москве произошло ДТП с участием электробуса и легкового автомобиля
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Москве электробус врезался в легковой автомобиль Kia. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Последствия аварии попади на фотографии. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения. У электробуса на лобовом стекле заметны трещины. Они растянулись преимущественно по одной стороне стекла.

У легкового автомобиля выбито заднее стекло и оказалась смятой задняя часть кузова. Также видно, что пассажиры автобуса вышли на дорогу. Транспорт, попавший в аварию, перекрыл одну полосу движения.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Подмосковье человек сгорел в автомобиле. Автомобиль Volkswagen съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Мужчина, находившийся за рулем, не выжил. На опубликованных кадрах видно, что машина получила критические повреждения.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.

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