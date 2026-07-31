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Автомобили

Американские стартапы переделают аэротакси в боевые дроны из-за Украины

В США аэротакси переделают в боевые дроны на фоне боевых действий на Украине
Archer Aviation Thunder

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине и Ближнем Востоке стартапы, занимающиеся разработкой аэротакси, перепрофилируют свои изделия под военные задачи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей компаний на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания).

«Инвесторы с энтузиазмом относятся к оборонной отрасли, поскольку она быстро развивается, и продукция может поступать на вооружение без длительного процесса согласований, принятого в гражданской авиации», — приводит агентство слова гендиректора Archer Aviation Адама Голдштейна. Эта аэрокосмическая компания занимается проектированием электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.

Еще один американский стартап Beta Technologies представил в Фарнборо военную версию своего гибридного беспилотника Alia — MV250. У военной и гражданской версий летательного аппарата идентичны двигатели, роторы, контроллеры полета и другие компоненты.

«Компания Beta сосредоточилась на том, чтобы наша продукция для оборонного сектора была идентична нашей коммерческой продукции», — заявил генеральный директор Beta Кайл Кларк в интервью во время авиашоу.

Ранее Archer представила военный и коммерческий VTOL Thunder.

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