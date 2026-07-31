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Видео: Тимати игнорировал ПДД, когда вез дочь на крещение

На видео попало, как Тимати игнорировал ПДД, когда вез дочь Эмму на крещение

Возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, опубликовала кадры с крещения дочери Эммы. Снимками модель поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах видно, как музыкант везет свою дочь в черном автомобиле, при этом на младенце нет обязательного удерживающего устройства: перевозить ребенка на руках запрещено.

О крещении стало известно 30 июля. Валентина Иванова в платье из белого кружева с Тимати крестили дочь в одном из храмов в Москве. Для Эммы они выбрали похожий белый наряд из кружева. В кадре мать и отец по очереди держали дочь на руках и обнимали ее.

«Мой ангел», — написала Иванова.

17 июня Иванова продемонстрировала фигуру после похудения. Модель опубликовала фото, где позировала в черном топе и легинсах на тренировке. При этом знаменитость отказалась от макияжа и укладки.

Ранее возлюбленная Тимати снялась в коротком топе после пластики груди.

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