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Автомобили

Автомобиль повис на отбойнике в Москве и попал на видео

В Москве на видео попало, что автомобиль заехал на ограждение и повис

В Москве на улице Генерала Дорохова автомобиль повис на ограждении. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

«Машина вон там залетела», — очевидец прокомментировал происшествие на камеру.

На кадрах видно, что автомобиль правым боком находится на бетонном ограждении. При этом передний бампер у машины частично разрушен.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого на Филевской набережной Москвы автомобиль каршеринга вылетел с проезжей части и рухнул в реку. По данным очевидцев, в салоне арендованного автомобиля находились трое молодых людей. Причины, по которым водитель потерял контроль над машиной, пока остаются неясными. Легковушка съехала с проезжей части, протаранила тротуар, снесла ограждение и ушла под воду. Все трое смогли выбраться из тонущей машины самостоятельно.

Ранее автомобиль такси повис на тросах в Красногорске и попал на видео.

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