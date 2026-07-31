Гибридный кроссовер Wey V9X показали в Москве

На российский рынок выйдет новый гибридный кроссовер Wey V9X от китайского концерна Great Wall Motor. Презентация новинки состоялась в Москве, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Автомобиль поступит в продажу осенью 2026 года, подробная информация о комплектациях, а также цены будут раскрыты ближе к старту продаж. Автомобиль был адаптирован для эксплуатации в России — в том числе прошел испытания в тяжелых климатических условиях.Также он получил полностью русифицированное меню медиасистемы с российскими стриминговыми сервисами.

«Газета.Ru»

Автомобиль Wey V9X построен на модульной платформе GWM One. Силовая установка — параллельный гибрид. В нее входят бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., четырехступенчатая трансмиссия и два электромотора. Суммарно силовая установка развивает 598 л.с. Салон у кроссовера с тремя рядами кресел. В интерьере — два 17-дюймовых экрана медиасистемы и 12-дюймовая виртуальная панель приборов.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказы на новый кроссовер GAC S9.