В Таиланде задержаны еще двое по делу об исчезновении тюменских брата и сестры

Тайская полиция задержала двух местных жителей, которых подозревают в помощи главным фигурантам дела об исчезновении 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, на допрос доставили Сыа Хоя и Панга. Правоохранители полагают, что во время масштабной облавы они спрятали мотоцикл двух главных подозреваемых — Понга и Тхонга — и вывезли их за пределы зоны оцепления.

Кроме того, полиция считает, что задержанные причастны к уничтожению мотоцикла Honda, на котором в последний раз видели россиян. Накануне транспортное средство было найдено разобранным на части и закопанным на старом кладбище.

Оба задержанных отрицают свою вину и настаивают на том, что не знакомы с главными подозреваемыми. В настоящий момент расследование продолжается.

До этого стало известно, что в Паттайе брат и сестра из России пропали при подозрительных обстоятельства. Сообщается, что они выехали из дома на мотоцикле и пропали.

Ранее стала известна личность похитителя двух юных россиян в Таиланде.