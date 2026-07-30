Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

Стало известно, из-за чего разбился автобус с детьми в Татарстане

В Татарстане выяснилась причина ДТП с автобусом с детьми
Прокуратура Татарстана

В Татарстане автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал с дороги из-за водителя автомобиля, передвигавшегося по встречной полосе. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на МВД и министерство здравоохранения Республики Татарстан.

По предварительным данным, водитель автомобиля, врезавшегося в автобус, уснул за рулем. Четырех спортсменов госпитализировали.

До этого стало известно, что в Лаишевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, перевозившим детскую спортивную команду.

От удара общественный транспорт съехал в кювет, а легковушка получила серьезные механические повреждения. На опубликованных в сети кадрах видно, что к месту происшествия прибыл реанимобиль. Обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли двое детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!