Стало известно, из-за чего разбился автобус с детьми в Татарстане

В Татарстане выяснилась причина ДТП с автобусом с детьми

В Татарстане автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал с дороги из-за водителя автомобиля, передвигавшегося по встречной полосе. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на МВД и министерство здравоохранения Республики Татарстан.

По предварительным данным, водитель автомобиля, врезавшегося в автобус, уснул за рулем. Четырех спортсменов госпитализировали.

До этого стало известно, что в Лаишевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, перевозившим детскую спортивную команду.

От удара общественный транспорт съехал в кювет, а легковушка получила серьезные механические повреждения. На опубликованных в сети кадрах видно, что к месту происшествия прибыл реанимобиль. Обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли двое детей.