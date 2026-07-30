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Автомобили

У москвичей на дорогих авто налоговики потребовали отчет о финансах

В Москве ФНС начала выяснять, как горожане без работы смогли купить дорогие авто
Владимир Новиков/РИА Новости

В столичном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) начали массово направлять запросы гражданам, которые официально нигде не работают, но при этом позволяют себе дорогостоящие автомобили, яхты и элитную недвижимость. Об этом сообщил Telegram-канал No Limits.

Налоговые инспекторы требуют от владельцев предметов люкса предоставить письменные пояснения и подтверждающие документы о доходах. В поле зрения попали в первую очередь трудоспособные россияне, которые не имеют официальных заработков, но наращивают дорогостоящие активы.

Если у гражданина нет легального дохода, а его расходы явно превышают скромные сбережения, налоговики намерены выяснять, не уклоняется ли он от уплаты налогов или не использует ли «серые» схемы. Эксперты отмечают, что такая практика — часть усиления контроля за соответствием расходов и доходов населения.

В ФНС подчеркивают, что запросы носят не единичный характер: сейчас проверки коснутся не только владельцев суперкаров, но и покупателей дорогостоящих квадратных метров в столице. Гражданам, получившим подобные письма, рекомендуют оперативно предоставить данные о сделках и источниках капитала во избежание штрафных санкций.

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