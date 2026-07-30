В Забайкалье отменили систему QR-кодов на АЗС

Власти Забайкалья сообщили о приостановке заправки на АЗС по QR‑кодам

В Забайкалье в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке отменили систему QR‑кодов на АЗС. Об этом сообщается на сайте министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

«Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи края сообщает о нормализации ситуации с обеспечением топливом в регионе. В связи с этим на всех автозаправочных станциях приостановлена запись по QR‑кодам», — говорится в публикации.

В министерстве отметили, что запасов топлива хватит на обслуживание автомобилистов в обычном режиме и без предварительного резервирования объемов.

15 июля власти Забайкальского края начали тестировать внедрение QR-кодов на АЗС, чтобы создать систему электронной очереди для водителей. Такой код можно было получить через мессенджер «Макс». В краевом министерстве ЖКХ уточняли, что система поможет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах и избежать возможности перепродажи.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области отменяют систему заправки по принципу «чет-нечет».