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В Подмосковье появились первые кадры с места жесткого ДТП с Changan

В Подмосковье Changan с людьми разбился, влетев в фуру
Госавтоинспекция Московской области

В Московской области Changan с людьми вылетел в фуру на обочине. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

«Сегодня возле одного из домов, расположенных в деревне Островцы г.о. Люберцы, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «Чанган», не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную на обочине грузовую автомашину марки «Скания», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения, при этом автомобильные детали разлетелись по сторонам.

По данным канала, в результате произошедшего водитель 2012 года рождения и пассажир 2005 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» на полном ходу заехал в подмосковный магазин.

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