Названы наиболее частые ошибки россиян при выборе автомобиля с пробегом

Автодом назвал пять ошибок водителей при выборе машины на вторичном рынке

Самые частые ошибки покупателей при выборе машины с пробегом связаны с недостаточно тщательной проверкой как технического состояния, так и юридической чистоты автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказали официальный представитель пресс-службе группы компаний «Автодом».

«Экономия на получении отчета из ГИБДД или специализированного сервиса часто оборачивается покупкой автомобиля после серьезной аварии или с измененным показателем пробега. Многие полагаются лишь на поверхностный осмотр и показания толщиномера», — отметил собеседник.

По словам экспертов, серьезной ошибкой является отказ от профессиональной технической диагностики. Проверка только через онлайн-сервисы, без посещения сервисного центра, не позволяет обнаружить скрытые дефекты двигателя, коробки передач и других узлов.

В холдинге отметили, что нередко покупатели совершают ошибку, доверяя словам продавца и не проверяя предоставленные документы. Важно сверить идентификационный номер, указанный в объявлении и в ПТС, с номером, выбитым на кузове, а также удостовериться в отсутствии залогов, информацию о которых можно получить у нотариуса.

Кроме того, по мнению экспертов, погоня за чрезмерно низкой ценой также является распространенной ошибкой: стоимость заметно ниже рыночной почти всегда свидетельствует о скрытых проблемах.

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