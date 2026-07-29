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Автомобили

Легковушка на скорости снесла переднюю часть кузова «Газели» в Башкирии

В Башкирии произошло серьезное ДТП с участием легковушки и «Газели»
Госавтоинспекция Башкортостана

В Белорецком районе Башкирии произошло жесткое лобовое столкновение «Москвича 3» и «Газели NEXT». Об этом сообщил Telegram-канал «Телеканал UTV».

Последствия ДТП попали на фотографии. На кадрах видно, автомобили получили серьезные повреждения. У «Газели» снесена передняя часть кузова, а по лобовому стеклу пошли трещины. У «Москвича» выгнута боковая дверь и смята передняя часть кузова. При этом заметно, что лобовое стекло пробито.

По данным источника, 49-летняя женщина за рулем «Москвич 3» выехала на встречную полосу и столкнулась с коммерческой «Газелью NEXT», которая двигалась в противоположном направлении.

Водительница легковушки не выжила в результате аварии. Двое пассажиров, ехавших с ней, получили травмы и были доставлены в больницу. Их состояние уточняется. В полиции проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ярославской области бензовоз разворотил грузовик и легковой автомобиль.

Ранее стало известно о появлении видео фронтального столкновения Chevrolet и ВАЗ-2110 под Тамбовом.

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