«Детей затолкали в машину»: один из нападавших на ученого РАН раскрыл свою версию событий

Задержанный за нападение на ученого рассказал, что специалист РАН насильно посадил детей в машину и увез, сообщает MK.Ru.

«Дети у нас всегда под присмотром, у них есть часы с геолокацией. Я им разрешил покататься. Через 30-40 минут после того, как они уехали, мне позвонил Никита Николаевич Зезин, сказал: «Мы вашего сына везем в полицию». Но не объяснял из-за чего. Когда мы приехали, Никита Николаевич представился директором института и стал высказывать нам, какие мы плохие родители, что не следим за детьми. При этом претензий к тому, что дети заехали на их территорию, у них не было», – рассказал нападавший.

По словам отца, дети собирали горох, когда их начал преследовать белый УАЗ. Они пытались уехать на квадроциклах, но застряли в грязи, после чего мужчины отобрали ключи и силой посадили их в машину. Одному из мальчиков удалось позвонить отцу. Со слов пострадавших, задержанный требовал объяснить, почему взрослые не позвонили родителям, и толкал одного из ученых. На кадрах с камер видно, что мужчина наносил удары, однако второй нападавший отрицает факт избиения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге после нападения не выжил известный ученый.