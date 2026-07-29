Верховный суд защитил право участника ДТП на полное возмещение по ОСАГО

Пострадавший в ДТП автовладелец имеет право на полную компенсацию по ОСАГО, если виновником аварии был другой участник происшествия. Такое решение принял Верховный суд РФ, сообщается на его официальном сайте.

Высшая судебная инстанция страны рассмотрела дело россиянина Дениса Сергеева, который получил от страховой компании лишь половину суммы возмещения после аварии. Страховщик оправдывал свое решение отсутствием официального решения о степени вины участников ДТП.

Потом в судебном порядке было установлено, что Сергеев не совершал правонарушения. Исходя из этого решения, финансовый уполномоченный потребовал у страховой компании доплаты оставшейся часть возмещения, но та отказалась и сама обратилась в суд.

Первая инстанция отказала страховщику, но апелляционная и кассационная встали на его сторону. После этого финансовый уполномоченный обратился в Верховный суд с жалобой, в которой указал, что заявитель имеет право на полную компенсацию, поскольку причиной ДТП стали действия второго водителя.

«Страховое возмещение в равных долях выплачивается только в том случае, если ответственными за причинение ущерба признаны два или более водителей и степень вины каждого судом не установлена», — говорится в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.

По итогам рассмотрения жалобы коллегия по гражданским делам отменила решения апелляционной и кассационной инстанций, встав на сторону финансового уполномоченного и автовладельца.

В пресс-службе ВС России напомнили, что разделение выплат по ОСАГО между несколькими участниками ДТП регламентирован соответствующим федеральным законом. Согласно ему, страховщики производят выплату в равных долях лишь тем водителям, которые оба виноваты в аварии, но степень вины каждого не определена судом.

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