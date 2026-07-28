Видео: пассажирский автобус взорвался в Татарстане

Mash: в Татарстане автобус с пассажирами загорелся на дороге

В Татарстане пассажирский автобус вспыхнул после взрыва на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Автобус горит на Краснококшайской. Очевидцы говорят, что слышали взрыв. Сейчас движение остановлено», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети видно, что транспорт горит на обочине, при этом клубы дыма поднимаются над проезжей частью.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии, помимо водителя, в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Кроме того, на юге Москвы 17 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель автобуса не выжил и разнес остановку.