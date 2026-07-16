В Астраханской области таксист избил пассажира молотком

В Приволжском районе Астраханской области таксист отказал мужчине в поездке из-за грязной одежды и избил его молотком. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

По версии следствия, потерпевший вызвал машину, чтобы уехать с работы домой. Но таксист отказался везти пассажира. Он объяснил это тем, что мужчина испачкает салон своей одеждой. Между ними завязалась ссора.

В ходе конфликта водитель достал из салона молоток и несколько раз ударил им пассажира по голове. После этого таксист скрылся. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1998 года рождения. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы — в отношении его возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что в Орле таксист покалечил пассажира из-за спора о цене.