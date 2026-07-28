Названа причина ДТП с 17 пострадавшими в Москве

Плохое самочувствие водителя автобуса привело к ДТП с 17 пострадавшими в Москве

Плохое самочувствие водителя автобуса стало причиной ДТП в Москве, при котором пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем», — заявил собеседник агентства.

Предполагается, что после этого мужчина потерял управление, и транспортное средство врезалось в дерево.

В Мосгортрансе подтвердили, что водитель автобуса, попавшего в ДТП, не справился с управлением из-за кратковременного ухудшения здоровья. Что именно случилось с мужчиной, не сообщается. В каком он сейчас состоянии, также неизвестно. В Мосгортрансе уточнили, что он имеет 30-летний стаж работы и ни разу не нарушал трудовую дисциплину.

ДТП произошло 28 июля на улице Академика Миллионщикова на юге Москвы. По данным Telegram-канала 112, автобус с пассажирами врезался в дерево. В результате пострадали 17 человек, среди них двое грудных детей. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших.

Ранее автомобиль на скорости влетел в арку тоннеля в Сочи.