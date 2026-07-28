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Автомобили

«Даже не помялась»: бетонный столб упал на машину и разрушился

В Ростове-на-Дону бетонный столб упал на машину и разломился

В Ростове-на-Дону в результате шторма бетонный столб упал на автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «АСЕ-54 Black».

«Эта машина самая крепкая просто из всех. <...> Вот, пожалуйста. Даже не помялась. Бетонный столб не справился с ней», — рассказал очевидец.

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видео, что столб упал на крышу автомобиля. При это столб разломился на две части. При этом машина практически не пострадала: на ее лобовом стекле заметны небольшие трещины.

До этого в Москве пассажирский автобус врезался в дерево. Водителю автобуса, двигавшегося по маршруту м19, стало плохо за рулем. Из-за этого он потерял управление и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали 17 человек, среди которых двое детей. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Также сообщается, что генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Н.А. Асаул взял ситуацию на личный контроль.

Ранее появились первые кадры из автобуса, врезавшегося в дерево в Москве.

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