На видео попало, как автобус с людьми влетел в дерево, 17 человек пострадали

В Москве на видео сняли, как автобус с пассажирами влетел в дерево, на месте скорая

На юге Москвы 17 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В аварии пострадали 17 человек, всех госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как транспорт на скорости врезается в дерево, после чего начинает идти дым. По данным Дептранса, столкновение произошло в 10:34 (мск) на улице Академика Миллионщикова. Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Н.А. Асаул взял ситуацию на личный контроль. Ведется работа с пострадавшими: им окажут необходимую поддержку и помогут оформить документы для получения страховых выплат.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он потерял управление. На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших.

Кроме того, в сети появилось видео с пассажирами из салона автобуса.

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