Стало известно, кто сгорел заживо в ДТП в Новой Москве

В Новой Москве герой СВО и его друг заживо сгорели в BMW, сообщает mk.ru.

«В тот вечер 22-летний ветеран боевых действий держал путь в военную часть в Чеховском городском округе. Он вез 26-летнего товарища, которого незадолго до этого встретил на столичном вокзале. Друг поступил в Пензенское военное училище, но до учебы, которая должна была начаться в сентябре, решил провести время в Подмосковье», – говорится в публикации.

По данным издания, в селе Вороново водитель BMW выехал на встречную полосу, уходя от столкновения с мотоциклом Yamaha, который создал помеху. В результате произошло столкновение с фурой, следовавшей из Брянска в Москву с грузом вафель. Оба транспортных средства загорелись. Водитель грузовика выбрался из кабины, а двое мужчин из легковушки сгорели. Мотоциклист не пострадал.

Водитель BMW находился на СВО около двух лет. Его стаж управления автомобилем составлял примерно столько же. Иномарку 2001 года он купил у сослуживца в феврале.

Ранее в Новой Москве появились кадры ДТП, в котором заживо сгорели люди.