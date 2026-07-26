В Твери один водитель сломал другому кость газовым ключом из-за конфликта на парковке

В Пролетарском районе Твери на парковке между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один из них пострадал. Об это сообщило УМВД по Тверской области.

Поздним вечером на одной из парковок города мужчина перекрыл въезд на парковку, что вызвало претензии со стороны другого автомобилиста. В ходе словесной перепалки на повышенных тонах первый водитель взял из салона автомобиля железный газовый ключ и нанес удар оппоненту по руке. Пострадавший получил перелом кости.

Согласно медицинскому заключению, телесные повреждения расцениваются как причинение легкого вреда здоровью. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

До этого в Уфе очевидцы засняли инцидент с участием обнаженного мужчины, который бегал по дворам и повреждал припаркованные автомобили.

Ранее сообщалось, что саратовчанин проломил незнакомцу череп битой во время ссоры из-за парковки.