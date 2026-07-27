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Рассек шею до позвоночника: подросток налетел на проволоку, катаясь на мотоцикле

В Челябинске подросток рассек шею о проволоку, катаясь на мотоцикле
Министерство здравоохранения Челябинской области

В Челябинске подросток, катаясь на мотоцикле, налетел на натянутую проволоку. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Челябинской области.

По данным источника, проволока рассекла шею до позвоночника, повредив трахею и пищевод. Подростка доставили без сознания в больницу. Крупные сосуды – сонная артерия и вены – остались целыми. Это спасло жизнь молодому человеку.

При поступлении в больницу подросток дышал через рану на шее. Первым делом врачи провели интубацию трахеи, далее выполнили пластику пищевода. Заключительным этапом стала операция на трахее.

Подросток провел в больнице 12 дней, затем его перевели в Морозовскую больницу в Москве для восстановления голоса. Сейчас состояние подростка удовлетворительное. Он вернулся к обычной жизни.

До этого в Новосибирске мотоцикл разломился на две части после удара о столб. Последствия ДТП попали на видео.

Ранее 16-летний подросток без прав катал подругу на мотоцикле и сбил двух человек.

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