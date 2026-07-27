Видео: во Владивостоке водитель автобуса исполнил йогу на дороге

Во Владивостоке на видео попало, как водитель автобуса занимался йогой на дороге

В Владивостоке на улице Луговой водитель занялся спортом на тротуаре. Об этом сообщил Telegram-канал Newsbox24.

«Инфоповестку новой недели начинаем с разминки в исполнении водителя автобуса на Луговой Мужчина исполнил березку, пару упражнений прямо на тротуаре», — говорится в публикации.

Инцидент сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что мужчина сидит на асфальте, подняв ноги и выпрямив колени. Позже он начинает поочередно сгибать ноги и коленях. Далее к нему подходит мужчина и начинает что-то говорить.

Обстоятельства происшествия неизвестны.

До этого в Новосибирске балерина станцевала в очереди на АЗС. Происшествие засняла на камеру телефона автомобилистка. На кадрах видно, как женщина стоит за пределами проезжей части, держится за открытую дверь своего автомобиля и танцует. При этом рядом с ней останавливаются другие водители. Люди выходят из машин, чтобы посмотреть на необычное представление. Как выяснилось позже, главной героиней ролика оказалась действующая солистка Новосибирского академического театра оперы и балета Екатерина Забровская.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Camry прокатила мужчину на капоте, чтобы обойти очередь на АЗС.