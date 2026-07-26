На Калужском шоссе грузовик опрокинулся и перекрыл движение

В Москве на 23-м километре Калужского шоссе в сторону области произошла авария с участием грузового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным источника, грузовик опрокинулся и перекрыл движение. В связи с ДТП движение в туннеле полностью перекрыто. На месте происшествия работают оперативные службы.

Водителям предлагается совершать объезд. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

До этого в Самаре грузовик врезался в легковой автомобиль. В салоне легковушки находились две 20-литровые канистры с бензином. При ударе горючее воспламенилось, и машина загорелась. В момент столкновения водитель находился вне автомобиля — он вышел покурить и остался жив. В салоне оставались его 30-летняя супруга и двое детей. Им не удалось покинуть транспортное средство, они не выжили в результате пожара.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись восемь машин, движение перекрыто.