В Калужской области самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход

На Киевском шоссе между Обнинском и Балабаново самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Обнинск».

В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы, дорожные службы расчищают проезжую часть. Движение организовано в реверсивном режиме, серьезных заторов не фиксируется.

По данным канала, аналогичный инцидент произошел здесь же в конце мая. По данным дорожных служб, ущерб от повреждения путепровода тогда превысил 20 миллионов рублей.

До этого в Новосибирске кроссовер въехал в кафе на АЗС. Последствия аварии попали на видео. На опубликованных кадрах видно, что кроссовер разбил витрину и повредил несколько прилавков с товарами. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, после чего он потерял управление. В момент происшествия в помещении находились сотрудники и посетители.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске столб снес дверь «КамАЗа» вместе с водителем и пришлось ампутировать ногу.