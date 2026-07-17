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Ампутировали ногу: столб снес дверь «КамАЗа» вместе с водителем в Новосибирске

В Новосибирске «КамАЗ» попал в серьезное ДТП, врезавшись в столб

В Новосибирске на Бердском шоссе напротив въезда в Академгородок грузовик врезался в столб. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Последствия аварии попали на фотографии и видео. На кадрах видно, что грузовик находится на разделительной полосе дороги. У него раздроблена кабина и разбито лобовое стекло. Также видно, что столб снес дверь. На месте аварии присутствует экипаж службы спасения.

По данным канала, в результате удара водителя зажало в кабине. Прибывшие на место спасатели помогли ему выбраться. В момент аварии у мужчины произошла травматическая ампутация ноги.

Спасатели оперативно передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Движение транспорта в сторону Бердска сильно затруднено — на участке образовалась многокилометровая пробка.

До этого во Владивостоке мотоцикл на высокой скорости врезался в легковой автомобиль, который совершал разворот. От мощного удара мотоциклиста отбросило на стоящую рядом припаркованную машину. Очевидцы засняли последствия аварии на видео.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке Toyota зажало между автобусом и легковушкой.

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