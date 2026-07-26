Из-за канистр с бензином в ДТП погибла семья под Самарой

Под Самарой из-за канистр с бензином в огненном ДТП погибла семья

Под Самарой на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого сгорели автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

с последующим возгоранием.

Грузовик MAN с полуприцепом врезался в легковую Skoda Octavia, которая остановилась на проезжей части. В салоне легковушки находились две 20-литровые канистры с бензином. При столкновении горючее воспламенилось, и машина загорелась. Водитель Skoda приобрел топливо заранее, объясняя это личными опасениями по поводу возможных перебоев.

По данным источника, в момент удара водитель легкового автомобиля находился вне салона — он вышел покурить и остался жив. В машине находились его 30-летняя супруга и двое детей, они не успели покинуть транспортное средство и не выжили в результате пожара.

Водитель грузовика пытался оказать помощь, однако огонь перекинулся на его фуру. В результате сгорели мобильный телефон и документы, находившиеся в кабине. Позднее пламя затронуло еще два припаркованных поблизости автомобиля.

По предварительной информации, легковая машина остановилась из-за дорожных работ: часть трассы была перекопана. Очевидцы сообщают, что на данном участке отсутствовали предупреждающие дорожные знаки. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что после столкновения с фурой легковушка с человеком внутри превратилась в горящую груду металла.