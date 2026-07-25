Осталась груда металла: легковушка с человеком вспыхнула от удара фуры

Под Красноярском легковушка с человеком вылетела в фуру и загорелась

Под Красноярском легковая машина на скорости влетела в фуру и загорелась. Об этом сообщает Krash Mash.

«30-летний мужчина ехал в сторону Ачинска на Skoda Octavia, выскочил на встречку и врезался в Scania. После удара обе машины вспыхнули. Выяснилось, что владелец легковушки не был пристегнут ремнем безопасности», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, легковая машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит. По данным канала, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что автомобиль с человеком вспыхнул на дороге.