На трассе Севастополь — Инкерман иномарки разбились в жестком ДТП, и это попало на камеру

На трассе Севастополь — Инкерман иномарки разбились в жесткой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«21-летняя девушка за рулем Hyundai агрессивно дала газа и врезалась в идущую перед ней машину. От удара Volkswagen занесло — наехал на пешеходное ограждение и опрокинулся. Одно радует: никто не пострадал», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент ДТП машина начинается вращаться, а после столкновения детали разлетаются по сторонам.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Карелии на видео попало, как автомобиль опрокинулся в жестком ДТП, есть пострадавшие.