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Автомобили

В Петербурге грузовик опрокинулся и парализовал движение

В Петербурге на видео сняли грузовик, который опрокинулся и парализовал проезд

В Санкт-Петербурге на Мурманском шоссе грузовик упал на бок и затруднил движение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«В правом ряду по направлению в Петербург неподалеку от деревни Разметелево собралась двухкилометровая пробка. По данным онлайн-карт, на перегороженном участке произошло еще одно ДТП», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии грузовик упал на бок. Далее заметно, что в районе ДТП собралась длинная пробка. По словам очевидцев, рядом произошло еще одно столкновения. В настоящее время уточняется информация по пострадавших.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате ДТП в Татарстане.

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