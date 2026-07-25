На видео попало, как автомобиль на скорости вылетел в машину с людьми и разбился

В Улан-УДэ на видео попало, как легковушка боком влетела в машину с людьми

В Улан-Удэ автомобиль боком выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент ДТП. Машину занесло боком во встречный автомобиль на Селенгинском мосту», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая машина боком выезжает на встречную полосу движения и врезается в капот другого автомобиля, от удара детали разлетаются по проезжей части. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что скорая вылетела на обочину и снесла человека, спасти его не удалось.