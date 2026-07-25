Уфимец без трусов крушил машины и попал на видео

В Уфе голый мужчина бегал по дворам и крушил машины

В Уфе голый мужчина бегал по дворам и разбивал машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Очевидцы с Зорге связали неуравновешенного до приезда скорой. Судя по колоритному «Вы все лохи», задержание ему пришлось не по душе», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что полностью голый мужчина лежит на земле и кричит, при этом заметно, что нарушителя связали.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее стали известны подробности о единственном выжившем после фатального ДТП в Татарстане.