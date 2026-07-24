В Москве из-за концерта группы «Руки Вверх» на выходные перекроют несколько улиц

В Москве для движения временно закроют ряд улиц в районе арены «Лужники»

В Москве временно перекроют проезд на нескольких улицах, расположенных в районе спортивной арены «Лужники». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ограничения будут действовать 25 и 26 июля.

«Временно не будет движения: с 08:00 до окончания мероприятия — на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 20:00 до окончания мероприятия — на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309», — говорится в публикации.

Причиной перекрытия станут концерты группы «Руки Вверх» под названием «Руки Вверх! 30 нам уже!».

До этого массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе.

«Легковушка и два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе у села Ознобишино в Новой Москве, один из большегрузов перевернулся на бок. Двоих человек осмотрели медики и оказали им помощь на месте», – говорится в публикации Telegram-канала «Агентство «Москва».

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