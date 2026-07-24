Таксист уходил от столкновения с самокатчиком в Москве и провалился под землю

В Москве такси уходила от столкновения с самокатчиком и провалилась под землю

В Москве автомобиль с людьми провалился под землю в момент серьезного столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Щербаковская. Автомобиль такси уходил от столкновения с самокатчиком, который пересекал улицу на красный. Такси вылетело на тротуар, задев припаркованный автомобиль и трамвай», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии машина буквально провалилась под землю, пробив тротуарную плитку. По данным канала, самокатчик сбежал с места аварии. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее появилось видео с места жесткой аварии на Рублевском шоссе в Москве.