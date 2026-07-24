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В Беларуси опрокинулся автомобиль с военными, 14 человек пострадали

СК Беларуси: в ДТП с военными пострадали 14 человек
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси опрокинулся автомобиль с военными — 14 человек пострадали, еще двоих спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет (СК) Республики.

Все произошло 24 июля на трассе «Осиповичи-Барановичи», там опрокинулся грузопассажирский автомобиль MAZ. По предварительной информации, водитель потерял управление и машина слетела в кювет.

У пострадавших травмы различной степени тяжести, уточнили в СК страны.

«Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления, следователи-криминалисты и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов ГКСЭ и инспекторов ГАИ», — сказано в сообщении.

Детально фиксируется следовая картина аварии.

Дело завели по ч.3 ст.464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины <...>) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее в в Татарстане люди не смогли выбраться из охваченного огнем Chevrolet.

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