Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В шоковом состоянии: раскрыты новые детали про фатальное ДТП, в котором сгорели люди

SHOT: в Татарстане люди не смогли выбраться из охваченного огнем Chevrolet
Прокуратура республики Татарстан

В Татарстане шесть человек не смогли выбраться из горящей иномарки после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Страшная авария произошла в Зеленодольске: легковой Chevrolet на большой скорости врезался в дерево, после чего машина мгновенно вспыхнула. В салоне находились семь человек, все — на вид подростки 15-16 лет. Шестеро получили травмы <...> выбраться из охваченного огнем автомобиля они не смогли», – говорится в публикации.

По данным канала, единственным выжившим в ДТП стал 15-летний Алан. Подросток увлекается мини-футболом и выступает на республиканских и городских соревнованиях. После аварии с ожогами 30% тела его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ. Сейчас он в шоковом состоянии: не рассказывает подробности и не называет имя водителя.

Также сообщается, что личности других участников ДТП устанавливаются, потребуется экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взято на контроль Зеленодольской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!