В шоковом состоянии: раскрыты новые детали про фатальное ДТП, в котором сгорели люди

SHOT: в Татарстане люди не смогли выбраться из охваченного огнем Chevrolet

В Татарстане шесть человек не смогли выбраться из горящей иномарки после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Страшная авария произошла в Зеленодольске: легковой Chevrolet на большой скорости врезался в дерево, после чего машина мгновенно вспыхнула. В салоне находились семь человек, все — на вид подростки 15-16 лет. Шестеро получили травмы <...> выбраться из охваченного огнем автомобиля они не смогли», – говорится в публикации.

По данным канала, единственным выжившим в ДТП стал 15-летний Алан. Подросток увлекается мини-футболом и выступает на республиканских и городских соревнованиях. После аварии с ожогами 30% тела его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ. Сейчас он в шоковом состоянии: не рассказывает подробности и не называет имя водителя.

Также сообщается, что личности других участников ДТП устанавливаются, потребуется экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взято на контроль Зеленодольской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми.