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Автомобили

Появилось видео начала конфликта в автобусе в Шушарах

В Шушарах на видео попало начало конфликта пассажира и водителя автобуса
Telegram-канал Фонтанка SPB Online

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге пассажир предъявил претензии водителю автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Ты ничего не перепутал? Ничего не перепутал? Я тебе сейчас руку сломаю», — произнес пассажир, попав на камеру видеорегистратора общественного транспорта.

На кадрах также заметно, что автобус подъезжает к остановке. В открытые двери заходит молодой человек. Он ударяет сумкой в стекло кабины водителя. Далее он просовывает внутрь руку и начинает драку.

До этого стало известно, как развивался и чем закончился этот конфликт. После поступка пассажира, водитель нагрубил ему и попросил выйти. Молодой человек покинул автобус, но тут же зашел через другую дверь.

Тогда водитель оказался в салоне общественного транспорта. Он повалил пассажира на спину, кинул в него рюкзаком. После этого водитель схватил молодого человека за руку и потащил в сторону дверей. После этого мужчина в автобус не возвращался.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Ярославле ушел в ПВЗ, заперев пассажиров в салоне.

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